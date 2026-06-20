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Siirt'te YKS'ye geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi

Siirt'te YKS'ye geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi
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Siirt'te polis ekipleri, YKS'ye geç kalan, kimliğini unutan veya yanlış sınav merkezine giden 25 öğrenciyi ekip araçlarıyla sınav merkezlerine ulaştırarak mağduriyetlerini giderdi.

Siirt'te polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencilerin yardımına koştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini evde unutan, yanlış sınav merkezine giden ve çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan 25 öğrenciyi ekip araçlarıyla güvenli şekilde sınav merkezlerine ulaştırdı. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için zamanla yarışan polis ekipleri, adayların sınava katılmalarını sağladı. Öğrenciler ve aileleri, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle polis ekiplerine teşekkür ettiler.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava giren tüm adaylara başarı dileklerini ilettiler. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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