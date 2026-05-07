Selendi'de trafik bilinci oluşturuldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen "Bir Kural Bir Ömür" trafik farkındalık programında, trafik kurallarının hayati önemi vurgulanırken öğrenci ve vatandaşlara bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında Selendi İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla trafik farkındalık programı düzenlendi.

Selendi Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Kurt, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek sürücü ve yayalarda trafik bilincinin artırılması hedeflendi. Etkinlik kapsamında öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, vatandaşlara da trafik güvenliği konusunda çeşitli broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesinde kurallara uymanın büyük önem taşıdığını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin trafik konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı