Haberler

Şehit Muhammer Kara İlköğretim Okulu kapılarını açmaya hazırlanıyor

Şehit Muhammer Kara İlköğretim Okulu kapılarını açmaya hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yapımı uzun süredir devam eden Şehit Muhammer Kara İlköğretim Okulu tamamlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yapımı uzun süredir devam eden Şehit Muhammer Kara İlköğretim Okulu tamamlandı. Modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken okul, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeniköy'de eğitim kalitesini artıracak önemli bir yatırım olarak görülen okulun tamamlanması mahallede sevinçle karşılandı. Ferah sınıfları, sosyal alanları ve çağın ihtiyaçlarına uygun donanımıyla öğrencilerin motivasyonunu artırması hedeflenen okul, bölgedeki eğitim standartlarını da yukarı taşıyacak.

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, yaptığı açıklamada şehit Muhammer Kara'yı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Aziz şehidimizin adını taşıyan bu anlamlı eserin Yeniköy'ümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Demirci, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, AK Parti Manisa İl Başkanlığı, milletvekilleri ve eğitim camiasına katkılarından dolayı şükranlarını sundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP'nin "mutlak butlan" davasında kritik gün
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Dananın kuyruğu bugün kopuyor!