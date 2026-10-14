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Sason'da Hayat Bağı Projesi'yle yeni ailelere bebek bakım çantası dağıtılıyor

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Sason'da Hayat Bağı Projesi'yle yeni ailelere bebek bakım çantası dağıtılıyor
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Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Hayat Bağı Projesi kapsamında yeni anne-babalara bebek bakım çantası dağıtıyor. Çantalarda giyim, hijyen ve bakım ürünleri bulunuyor; personel aileleri evde veya merkezde ziyaret ederek rehberlik ve moral desteği de veriyor.

Batman'ın Sason ilçesinde, genç ailelere yönelik sosyal destek çalışmaları sürüyor. Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 'Hayat Bağı Projesi' kapsamında yeni anne-baba olan çiftlere bebek bakım çantası dağıtıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan çantalarda, bebeklerin temel ihtiyaçlarına yönelik giyim, hijyen ve bakım ürünleri bulunuyor. Sosyal hizmet personeli, aileleri evlerinde veya merkezde ziyaret ederek hem tebriklerini iletiyor hem de bakım çantalarını teslim ediyor.

Proje ile genç ailelere maddi desteğin yanı sıra rehberlik ve moral desteği de sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer, desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne başvurabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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