Şarkışla'da E-Sınav Merkezi Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde E-Sınav Merkezi açıldı. Merkezde Motorlu Taşıtlar Sınavı gerçekleştirildi ve ilerleyen dönemlerde çıraklık, kalfalık ve ustalık sınavları da online olarak yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü, sınava girenlere başarılar diledi ve merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki E-Sınav Merkezi'nde Motorlu Taşıtlar Sınavı gerçekleştirildi.

E-Sınav Merkezi'ni inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve Şube Müdürü Mumin Yılmaz, sınava girenlere başarılar diledi.

Merkezde ayrıca Mesleki Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerin çıraklık, kalfalık ve ustalık sınavlarının "online" olarak yapılması da planlanıyor.

Ehliyet sınavı başta olmak üzere birçok sınavın Şarkışla'da yapılmasını sağlayacak e-sınav merkezinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yurt, merkezde ilk sınavın yapıldığını dile getirerek, "Ehliyet sınavı için Sivas'a gitmek zorunda kalıyorduk. İlçemizde böyle bir merkezin açılmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.