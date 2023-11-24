Sarıoğlan'da Öğrenciler Öğretmenler Gününü Kutladı

Sarıoğlan'da Atatürk Ortaokulu öğrencileri, kendi yaptıkları kalp şeklindeki kurabiyeleri hediye ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Öğrenciler ayrıca, vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Sarıoğlan'da öğrenciler, "En Değerlilerimize" projesi kapsamında kendi yaptıkları kalp şeklindeki kurabiyeleri hediye ettikleri öğretmenlerin gününü kutladı.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi eğitmeni Pelin Nur Akbulut eşliğinde kalp şeklinde yaptıkları kurabiyeleri pişirdi.

İlçedeki emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret eden öğrenciler, isimlerini de yazdıkları kurabiyeleri öğretmelere verdi.

Öğrenciler ayrıca, vefat eden öğretmenlerin kabirlerini de ziyaret ederek dua okudu.

İlçede 3 yıldır uygulanan "En Değerlilerimize" projesiyle eğitim camiasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, öğrenci-öğretmen ilişkilerinin sağlamlaşması amaçlanıyor.