Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş anaokulunda eğitim faaliyetlerini inceledi

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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulunu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulunu ziyaret ederek okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette okulun eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Demirtaş, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti. Okulda yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, çocukların güvenli, mutlu ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesinin önemini vurguladı.

Demirtaş, özverili çalışmalarından dolayı okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı