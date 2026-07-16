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Sarıgöl'de eğitim masaya yatırıldı

Sarıgöl'de eğitim masaya yatırıldı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda okul müdürleriyle eğitim-öğretim süreci değerlendirildi, yeni eğitim yılı planlamaları ve okul ihtiyaçları istişare edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında eğitim-öğretim süreci ele alındı. Toplantıda yeni eğitim yılı öncesi yapılacak çalışmalar ve planlamalar değerlendirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında okul müdürleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'ın yanı sıra Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile ilçedeki okul müdürleri katıldı.

Toplantıda okul müdürleriyle tanışan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, eğitim-öğretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek eğitim-öğretim yılının genel değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda yıl sonu çalışmaları, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılacak planlamalar ve okulların ihtiyaçları istişare edildi. Okul müdürleri de görüş ve taleplerini dile getirirken, gelecek eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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