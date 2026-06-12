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Öğrencilerden muhteşem sergi ve tiyatro gösterisi

Öğrencilerden muhteşem sergi ve tiyatro gösterisi
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Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Görsel Sanatlar Sergisi ve Tiyatro Gösterisi, Atatürk Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Öğrencilerin eserleri ve sahne performansları izleyicilerden tam not aldı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Görsel Sanatlar Sergisi ve Tiyatro Gösterisi, Atatürk Gençlik Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin eserleri ve sahne performansları izleyicilerden tam not aldı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Görsel Sanatlar Sergisi ve Tiyatro Gösterisi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Etkinlikte öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları resim ve görsel sanatlar çalışmaları sergilenirken, sahneledikleri tiyatro gösterisi de izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri öğrencilerin eserlerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin devamında sahnelenen tiyatro gösterisinde öğrenciler performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten katılımcılar, gençlerin ortaya koyduğu başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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