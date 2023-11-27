Saray Belediye Başkanı Öğretmenleri Ziyaret Etti

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret etti. Öğretmenlerle sohbet eden, okulların talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Erkiş, öğretmenlere günün anısına yöresel el dokuma heybe armağan etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten eğitim emekçileri ise nazik ziyaretinden dolayı Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'e teşekkür etti.

BAŞKAN ERKİŞ: "TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİM"

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili açıklamada bulunan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, "Attığı her adımıyla dünyaya ve bizlere nice dersler vermiş olan Başöğretmen Atatürk'ün manevi huzurunda Öğretmenler Günü'nü kutlar, tüm öğretmenlerimize eğitim öğretim hayatında başarılar dilerim" dedi.