Samsun'da Ortaokul Öğrencilerine Peygamberimizin Hayatını Öğrenme Yarışması
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Samsun'un Yakakent ilçesinde, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen 'Ortaokul Öğrencileri Peygamberimizin Hayatını Öğreniyor' yarışmasında, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitap okunacak. Yarışma, Hz. Muhammed'in daha iyi tanınması ve hadislerinin öğrenilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilecektir.
Samsun'un Yakakent ilçesinde, "Ortaokul Öğrencileri Peygamberimizin Hayatını Öğreniyor" yarışmasının düzenlendiği bildirildi.
Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yakakent Müftülüğü iş birliğinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitap okunacak.
Hz. Muhammed'in daha iyi tanınması ve hadislerinin öğrenilmesi amaçlanan yarışma, 21 Aralık'ta yapılacak.
Yarışmada dereceye gireceklere para ödülü verilecek.