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Samsun'da OKA destekli 60 saatlik CAD/CAM eğitimi sertifika töreniyle tamamlandı

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Samsun'da OKA destekli 60 saatlik CAD/CAM eğitimi sertifika töreniyle tamamlandı
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OKA destekli, MEDİKÜM'ün yürüttüğü ve OMÜ-TTO iş birliğiyle düzenlenen 60 saatlik CAD/CAM eğitimi, Samsun'daki öğrencilere sertifika verilerek tamamlandı. Eğitimle öğrencilerin CAD/CAM yetkinlikleri geliştirilerek medikal sanayinin nitelikli insan kaynağına katkı hedeflendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Öğrencilere Yönelik CAD ve CAM Eğitimi Teknik Destek Projesi", düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Proje kapsamında Samsun'da öğrenim gören üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) alanlarındaki uygulamalı yetkinliklerinin geliştirilmesi ve medikal sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sağlanması hedeflendi.

Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) tarafından yürütülen ve OMÜ-TTO iş birliğiyle gerçekleştirilen 15 günlük, 60 saatlik eğitim programı, Öğr. Gör. Mücahit Coşkun ve Öğr. Gör. Emrah Dağtekin tarafından verildi.

Eğitimlerde öğrencilere SolidWorks, 2D çizim ve 3D modelleme, montaj uygulamaları, teknik resim ve ölçülendirme, CAD/CAM entegrasyonu, CNC üretim prensipleri ve gerçek parça üretimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Programın tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, eğitime katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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