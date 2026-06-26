Samsun'da 13 ikiz öğrencinin karne heyecanı

Samsun'da aynı okulda eğitim gören 13 ikiz öğrenci, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşadı. Aynı sınıfta okuyan ikizlerden bazıları bunun kendileri için avantaj olduğunu belirtirken, bazıları ise zaman zaman dezavantaja dönüştüğünü söyledi.

Samsun'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla 253 bin 435 öğrenci karne aldı. İlkadım ilçesinde bin 65 öğrencinin eğitim gördüğü Baruthane Ortaokulu'nda öğrenim gören 13 ikiz öğrenci de arkadaşlarıyla birlikte karne sevinci yaşadı.

Karnelerini alan ikiz öğrenciler, derslerinde birbirlerine destek olduklarını ancak öğretmenleri ve arkadaşları tarafından zaman zaman karıştırıldıklarını ifade etti. Aynı sınıfta eğitim gören bazı öğrenciler, ikiz kardeşlerinin okulda yaşanan her olayı ailelerine anlatmasının kendileri açısından dezavantaj oluşturduğunu dile getirirken, bazıları ise kardeşlerinin her konuda en büyük destekçileri olduğunu ifade etti.

Baruthane Ortaokulu Müdürü Erkan Teker de karne alan tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, yaz tatilini dinlenerek ve verimli geçirmenin önemine dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı