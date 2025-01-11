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Sakine Eruz: "Edebiyat çevirisine daha fazla değer verilmeli"

Sakine Eruz:
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Yazar ve öğretim üyesi Sakine Eruz, Papirüs programında edebiyat çevirisi, tarihi belgeler ve kişisel anılar üzerine değerli açıklamalar yaptı. Eruz, elinde 100'ü aşkın sayfalık bir Hümayunname bulunduğunu belirtti ve bu tür belgelerin kültürel hafızanın korunmasındaki önemini vurguladı.

Mesut Şenol'un sunduğu Papirüs programına konuk olan yazar ve öğretim üyesi Sakine Eruz, edebiyat çevirisi, tarihi belgeler ve kişisel anılar üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"BENDE 100 KÜSÜR SAYFA HÜMAYUNNAME DURUYOR"

Eruz, elinde 100'ü aşkın sayfalık bir Hümayunname bulunduğunu belirterek, bu tür belgelerin kültürel hafızanın korunmasında oynadığı rolü vurguladı. Aynı zamanda babasının Mustafa Kemal Atatürk tarafından getirtilen hocalardan eğitim aldığını paylaşarak, ailesinin tarihsel bağlarını da aktardı.

"KOCA KİTABI ÇEVİRİP ÜÇ KURUŞ PARA ALIYORSUNUZ"

Edebiyat çevirisinin ekonomik ve profesyonel zorluklarına da dikkat çeken Eruz, "Koca kitabı çeviriyorsunuz ama karşılığında üç kuruş para alıyorsunuz," diyerek çeviri sektöründeki emeğin yeterince karşılık bulmadığını dile getirdi.

"MEZUNLARIMIZIN PEK AZI EDEBİYAT ÇEVİRİSİ İLE UĞRAŞIYOR"

Eruz, edebiyat bölümü mezunlarının büyük bir kısmının çeviriyle uğraşmamasını da eleştirdi. Bu durumu, çeviri çalışmalarına verilen değerin artırılması gerektiğinin bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Programda hem bireysel deneyimlerini hem de edebiyat dünyasına dair önemli tespitlerini paylaşan Sakine Eruz, izleyenlere ilham verdi.

Haberler.com / Şevval Çelik - Eğitim
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