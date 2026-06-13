Öğrenciler sıralarda, veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı

Sakarya'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) çerçevesindeki sınav başladı. Zilin çalmasının ardından öğrenciler okul sıralarında veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) çerçevesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav heyecanı başladı. Sakarya'da da sınava girecek olan adaylar ve velileri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı. İçeri giriş saatinin gelmesinin ardından polis ve gözetmenlerin eşliğinde sınıflara giden öğrenciler, 09.30'da sınavın birinci oturumuna katıldı. Zilin çalmasının ardından öğrenciler okul sıralarında veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı. LGS çerçevesinde düzenlenen sınavda birinci oturum 10.45'te sona erecek, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sakarya'da sınav, 11 bin 511 öğrencinin katılımı ve bin 620 görevli öğretmenle uygulanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı