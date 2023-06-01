Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Saimbeyli Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Saimbeyli Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Eğitim Haberleri

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünler sergilendi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Kaymakam Kadri Erdoğan Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünler sergilendi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, sergide çok güzel eserlerin olduğunu söyledi.

HEM Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdoğan da sergide emeği geçenlere ve ziyaretçilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Eğitim

Saimbeyli Adana Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title