Saimbeyli Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı
Eğitim Haberleri
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünler sergilendi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.
Kaymakam Kadri Erdoğan Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünler sergilendi.
Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, sergide çok güzel eserlerin olduğunu söyledi.
HEM Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdoğan da sergide emeği geçenlere ve ziyaretçilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Eğitim