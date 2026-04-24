'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' konulu resim yarışması sonuçları belli oldu

Afyonkarahisar'da Yeşilay tarafından düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" konulu resim yarışmasında Bolvadin Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Yükseldi il birincisi olarak büyük bir gurur yaşattı.

Elde ettiği başarıyla ilçeyi en iyi şekilde temsil eden Yükseldi, hem okulunu hem de Bolvadin'i sevince boğdu. Başarılı öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş tarafından makamda kabul edilerek tebrik edildi. Ziyaret sırasında öğrenciye hediyesi takdim edilirken, Keleş başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı