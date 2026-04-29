Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen projelerle, çocuklara okul çağında sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite bilinci aşılanarak, sağlıklı bir gelecek hedefleme amacıyla Suşehri Toplum Sağlığı ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek etkinliği düzenlendi.

Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek etkinliği Suşehri Kemalpaşa İlkokulunda yapıldı. Kemalpaşa İlkokulu bahçesinde Suşehri Alile Toplum Merkezi tarafından kurulan stantta, sağlıklı besinler, düzenli diş sağlığı, kene ısırmaları hakkında görsellerle bilgilendirildi. 112 Sağlık ekipleri ambulanslarda acil hastalara uygulanan tıbbı müdahaleler hakkında cihaz ve gereçleri öğrencilere gösterdi. Yapılan etkinliğe Suşehri Aile Toplum Sağlığı Merkezi personeli, öğretmenler ve Suşehri Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı katıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı