Türker İnanoğlu'nun adı KBÜ'de yaşayacak: Açılış ve mezuniyet coşkusu bir arada

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), merhum yapımcı ve sinema duayeni Türker İnanoğlu'nun adını taşıyan Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde, 2025-2026 Akademik Yılı mezunları da diplomalarını alarak meslek hayatına uğurlandı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde düzenlenen törende hem fakültenin açılışı yapıldı hem de mezuniyet sevinci yaşandı. Programa üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Türker İnanoğlu geleceğin iletişimcilerine miras bıraktı"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, törende yaptığı konuşmada Türker İnanoğlu'nun Türk sineması ve medya sektörüne önemli katkılar sunduğunu belirterek, eğitime yaptığı desteğin de kalıcı bir eserle taçlandığını ifade etti.

İnanoğlu'nun memleketi Safranbolu'ya değer katacak bir fakültenin kurulmasına öncülük ettiğini söyleyen Kırışık, "Sadece sinema ve medya sektörüne değil, geleceğin iletişimcilerinin yetişeceği güçlü bir eğitim kurumunun oluşmasına da katkı sundu. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

"Bu fakülteyle gurur duyuyoruz"

Fakültenin 2016 yılında kuruluş sürecine başladığını hatırlatan Kırışık, kısa sürede önemli başarılara imza atıldığını belirtti.

Öğrenci ve akademisyenlerin ulusal yarışmalarda birçok derece elde ettiğini ifade eden Kırışık, "Fakültemizin öğrencileri ve akademisyenleri katıldıkları yarışmalarda Karabük'e ve Safranbolu'ya gurur yaşatıyor. Bu başarıların mimarı olan öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesinin şehirle bütünleşen bir vizyonla hareket ettiğini belirten Kırışık, üniversitenin ulusal ve uluslararası başarılarını artırmaya devam edeceğini söyledi.

Dekan Avcı: "İletişim fakülteleri geleceği şekillendiriyor"

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Avcı ise iletişim fakültelerinin medya ve iletişim sektörünün geleceğini şekillendiren önemli eğitim kurumları olduğunu söyledi.

Fakülte binasının üniversiteye kazandırılmasına katkılarından dolayı merhum Türker İnanoğlu'nu rahmetle anan Avcı, Karabük Üniversitesi yönetiminin de fakültenin gelişimine önemli destek verdiğini belirtti.

Yeni stüdyo, konferans salonu ve uygulama atölyeleriyle öğrencilerin modern imkanlara kavuştuğunu ifade eden Avcı, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Törende fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrenciler de ödüllendirildi. Gazetecilik Bölümü öğrencisi Halil Tükenmez fakülte birincisi olurken, Sudem Orbay ikinci, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Hediye Aras ise üçüncü oldu. Başarılı öğrencilere ödül ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Konuşmaların ardından Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler daha sonra fakülte binasını dolaşarak eğitim ve uygulama alanlarını inceledi.

Program, mezun öğrencilerin diplomalarını almasının ardından gerçekleştirilen kep atma töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı