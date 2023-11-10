Saat 9'u 5 geçe İstanbul metrosu! Onlarca vatandaş Ata'sını böyle andı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Türkiye'de törenlerle anılıyor. Saat 9'u 5 geçe İstanbul metrosunda çalan sirenler ve saygı duruşuna geçen onlarca vatandaşa ait görüntüler tüyleri diken diken etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yılında tüm Türkiye'de törenlerle anılıyor.
TÜRKİYE'DE HAYAT DURDU
Saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle Türkiye'de hayat dururken, İstanbul'da cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
METRODA GÖZLERİ DOLDURAN GÖRÜNTÜ
Sirenlerin çalmaya başladığı dakikalarda İstanbul metrosunda seyahat eden vatandaşlar ayağa kalkıp saygı duruşunda bulundu.