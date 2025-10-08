RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Dijital İletişim Dünyası Dersi Verdi

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı açılışı vesilesiyle 'Dijital İletişim Dünyası' adlı ilk dersi verdi.

Ankara Bilim Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı düzenlenen açılış töreniyle başladı. Akademik yılın açılış dersini 'Dijital İletişim Dünyası' dersiyle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin verdi. Dijital çağın getirdiği dönüşümleri ve bu süreçte gençlerin üstleneceği rolleri anlatan Şahin, iletişimde etik ve sorumluluk kavramlarının önemine dikkat çekti. Şahin, bilgi çağının sunduğu fırsatlarla birlikte yeni sorumlulukların da ortaya çıktığını vurgulayarak, "İletişim, özellikle Amerika ve Avrupa'da başlayan, sonrasında tüm dünyaya yayılan çok yönlü bir kavram haline geldi. Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim alanı da her geçen gün büyük bir hızla dönüşüyor. Dijital araçlar artık sadece eşyalarımızı değil, düşünce biçimlerimizi, ifade tarzlarımızı ve toplumsal ilişkilerimizi de etkiliyor. Bugün iletişim alanında çok hızlı bir değişim sürecine tanıklık ediyoruz. Ancak bu hızlı dönüşümün getirdiği imkanlar kadar riskleri de beraberinde taşıdığını görüyoruz. Toplumlar, bireyler ve özellikle gençler açısından bu gelişmeleri doğru okumak ve doğru şekilde yönlendirmek son derece önemli" diye konuştu.

'DOĞRULAMA VE ETİK SORUMLULUK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ'

Dijital çağda bilginin hızla yayılmasıyla birlikte etik değerlerin korunmasının da zorlaştığına dikkat çeken Şahin, "Geçmişte biz iletişim araçlarını sınırlı imkanlarla kullanırdık. O dönemlerde bir haberin hazırlanması, görüntülenmesi ve yayına ulaşması uzun bir süreç gerektirirdi. Bugün ise oturduğumuz yerden birkaç saniye içinde dünyanın dört bir yanına ulaşabiliyoruz. Fakat bu hız, beraberinde bazı eksiklikleri de getiriyor. Özellikle doğrulama, etik sorumluluk ve editoryal denetim mekanizmalarının önemi her zamankinden daha fazla artıyor. Biz RTÜK olarak, dijitalleşen bu iletişim çağında denetim ve etik sorumluluk konularına büyük önem veriyoruz. Verinin yani bilginin, etik, şeffaf ve doğru kanallarda dolaşması için çalışıyoruz. Yapılan bazı araştırmalara göre yanlış haberler doğrulara göre yaklaşık 6 kat daha hızlı yayılıyor. Bazı sosyal ağlarda bu oran 70 kata kadar çıkıyor. Kontrolsüz, denetimsiz içeriklerin hızla yayıldığı bir ortamda, doğru bilgiye ulaşmak, kamu yararını korumak ve toplumsal düzeni muhafaza etmek her zamankinden daha zor hale geliyor" ifadelerini kullandı.