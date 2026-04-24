Rektör Adıgüzel'den Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine yeni başlayan Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaretinde, yükseköğretim ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyarette Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kamu-üniversite iş birliğinin önemi vurgulanırken, özellikle yükseköğretim ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında, Anadolu Üniversitesi'nin yürüttüğü akademik çalışmalar, toplumsal katkı projeleri ve kamu kurumlarıyla geliştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitelerle kurulacak güçlü iş birliklerinin hem akademik hem de toplumsal açıdan önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

