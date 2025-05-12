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Psikologlar Günü'nde 'Terapide Değişim' Etkinliği Düzenlendi

Psikologlar Günü'nde 'Terapide Değişim' Etkinliği Düzenlendi
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İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, psikoloji ve terapi alanında tanınmış isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, terapide değişim konusunu tartışarak farklı terapi ekollerinin yaklaşımlarını değerlendirdiler.

İSTANBUL Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (KÜYEM) tarafından, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü'nde bir etkinlik düzenlendi. 'Psikoterapi Etkinliği: Terapide Değişim' başlığıyla Taksim Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, psikoloji ve terapi alanında çalışan uzmanları, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi.

Günün ilk bölümünde alanında tanınmış isimler katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Psikiyatr Dr. Murat Dokur 'Değişimin Dinamikleri' başlıklı sunumunda bireyde değişimin temel yapı taşlarını ele aldı. Ardından Prof. Dr. Kültegin Ögel, 'Değişim ve Motivasyon' konulu konuşmasında psikoterapide motivasyonel süreçlerin önemine dikkat çekti. Son olarak Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, 'Değişen Dünyada İnsan Kalmak' başlıklı konferansıyla modern dünyada insan kalabilmenin psikolojik boyutlarını değerlendirdi.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise üç konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilen panelde, 'Terapide Değişim' konusu interaktif bir ortamda ele alındı. Katılımcıların soruları ve katkılarıyla zenginleşen bu bölüm, farklı terapi ekollerinin değişime yaklaşım biçimlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkanı sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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