Özel eğitim öğrencilerine unutulmaz şehir turu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polisler, Dört Eylül İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerine şehir turu attırarak yüzlerde tebessüm oluşturdu. Etkinlik, öğrencilerin mutluluğuna vesile oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Dört Eylül İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerini resmi araçlarla şehir turuna çıkardı.

Etkinlik boyunca büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin sevinci yüzlerinden okunurken, polis araçlarıyla gerçekleştirilen tur onlar için unutulmaz anlara sahne oldu. Şehir turu sırasında heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti.

Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik ise yapılan etkinliğin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Polis arkadaşlarımızın engelli sınıfı öğrencilerimize böyle anlamlı bir jest yapması bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz

Sevgilisinden gelen mesajlar kafa karıştırıcı: Korkma, devlet de...
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli! Listede Türkiye'den de bir isim var
Kolombiya’da Escobar’ın hipopotamları için av kararı alındı

Uyuşturucu baronunun arkasında bıraktığı sürü ülkeyi birbirine kattı
Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar

Ve Icardi için yolun sonu!

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli! Listede Türkiye'den de bir isim var
Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım
Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı

Savaşın ateşini yeniden harlayacak saldırı! Burnumuzun dibini vurdular