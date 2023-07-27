Kapaklı Anadolu Lisesi mezunu Murat Dilek, Polis Meslek Yüksekokulu 1'incisi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülü verilen Dilek, meslek hayatında başarılar diledi.

Polis Meslek Yüksekokulu 1'incisi Kapaklı'nın gururu oldu

TEKİRDAĞ - Kapaklı Anadolu Lisesi mezunu Murat Dilek, Polis Meslek Yüksekokulu 1'incisi oldu.

Tekirdağ Kapaklı İlçesi Kapaklı Anadolu Lisesi mezunu Murat Dilek, Polis Meslek Yüksekokulu dönem birincisi oldu.

Gölbaşı Polis Akademisi'nde gerçekleşen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. Derece yapan mezunlar arasında Polis Meslek Yüksekokulu dönem birincisi Kapaklı Anadolu Lisesi mezunu Murat Dilek oldu. Murat Dilek diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinden aldı.

"Meslek hayatında üstün başarılar diliyorum"

Murat Dilek'i gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, "Kapaklı Anadolu Lisesi mezunu öğrencimiz Murat Dilek, Polis Meslek Yüksekokulu dönem 1'incisi olmuştur. Öğrencimize ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Öğrencimizi kutluyor, meslek hayatında üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.