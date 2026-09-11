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Patnos’ta yeni eğitim- öğretim yılı için planlama

Patnos’ta yeni eğitim- öğretim yılı için planlama
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Patnos İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla sene başı değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla sene başı değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların ele alındığı toplantıda; eğitim faaliyetleri, Bakanlık politikaları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul ve zümre çalışmaları ile öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi, okullarda eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesine yönelik yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir hazırlık süreciyle başladıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda en iyi şekilde gelişmeleri için okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında planlı, koordineli ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ederek eğitim kalitemizi daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Tüm eğitim camiamıza başarılı ve verimli bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında planlı, koordineli ve güçlü bir eğitim anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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