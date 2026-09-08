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Patnos’ta okullar eğitim öğretim yılına yenilenen yüzüyle hazır

Patnos’ta okullar eğitim öğretim yılına yenilenen yüzüyle hazır
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve modern ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen hummalı çalışmalarda, ilçe genelindeki eğitim kurumları adeta baştan aşağı yenileniyor. Sürecin başından bu yana çalışmaları bizzat yerinde takip eden Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, okulların yeni döneme eksiksiz girmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin sahadaki yerini koruyor. Boya badana işlerinden fiziki altyapı eksikliklerine, çevre düzenlemelerinden güvenlik önlemlerine kadar her detayla tek tek ilgilenen Zorlu, çocukların daha nezih bir çevrede ders başı yapması için yoğun çaba harcıyor.

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Yapılan fiziki iyileştirmelerin öncelikli amacının öğrencilerin güvenliği ve huzuru olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, eğitim kalitesini artırmaya yönelik her adımı kararlılıkla attıklarını vurguladı. Okulların yeni döneme kapılarını pırıl pırıl açacağını ifade eden Zorlu, yürütülen çalışmaların başarıyla tamamlanması için tüm ekibiyle birlikte sahada olmaya devam ediyor.

Geniş kapsamlı yenileme hamlesinin ardından Patnos'taki sınıflar, yeni eğitim döneminde öğrencilerini ağırlamaya hazır hale getiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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