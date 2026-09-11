Patnos Kütüphanesi’nde kitaplarla dolu keyifli bir gün

Ağrı'nın Patnos ilçesinde İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Sessiz Okuma ve Fikir Paylaşımı" etkinliğinde katılımcılar, güneşli havanın tadını kitap okuyarak çıkardı.

Kütüphane bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar açık havada kitap okuyarak keyifli ve verimli vakit geçirdi. Sessiz okuma bölümünün ardından okunan kitaplar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte ayrıca kitapların içerikleri, yazarların edebi dünyaları ve eserlerin okuyucular üzerindeki etkileri üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Kitap okuma alışkanlığını desteklemek ve okuyucular arasında kültürel paylaşımı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, samimi ve keyifli anlara sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı