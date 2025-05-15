Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı
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Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı
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Pamukkale Üniversitesi'nde "Netanyahu'ya dart oku fırlatma" etkinliği gerçekleştirildi. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Üniversitenin düştüğü hale bak", "Allah akıl fikir versin", "Üniversiteler ilkokula dönmüş", "Üniversite bilim yuvasıdır", "Şimdi İsrail düşünsün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafına dart oku fırlatılmasını içeren etkinlik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"ŞİMDİ İSRAİL DÜŞÜNSÜN"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Üniversitenin düştüğü hale bak", "Allah akıl fikir versin", "Üniversiteler ilkokula dönmüş", "Üniversite bilim yuvasıdır", "Şimdi İsrail düşünsün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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