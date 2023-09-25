Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2023-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre 71 bin 943 adayın üniversitelere kayıt yapmaya hak kazandığını duyurdu.

ÖZVAR: 71 BİN 943 ADAYIMIZ DAHA KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, 2023-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre toplam 71 bin 943 adayımız daha üniversitelerimize kayıt yaptırmaya hak kazandı. Aramıza yeni katılacak tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.