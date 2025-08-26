MEB'den özel okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. Kanunun 13'üncü maddesi uyarınca şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların başvuru ve yerleştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan modülden gerçekleştirildi. Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99,5'i tercihlerinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 80, ilk 3 tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu.

1 EYLÜL'E KADAR KAYIT YAPTIRILABİLECEK

Yerleşen öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 26 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihleri arasında ilgili özel okula kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme doğrultusunda, şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek. Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları 2 Eylül 2025 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise valilikler tarafından tamamlanacak. Sonuçlara, 'https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/SGY/SNV18001.aspx' adresinden erişilebiliyor.