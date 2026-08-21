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Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemlerinin başladığını duyurduAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü 2026-2027 eğitim ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada "Tercihler e-Okul üzerinden yapılacak olup tercih sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve başvuru formundaki güvenlik kodu kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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