Özel Okullara Denetim Talimatı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, il milli eğitim müdürlüklerinde özel okullara yönelik tüm illerde denetim yapılması talimatı verildi.

MEB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılmasına yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verildi. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidildiği anımsatıldı. Okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınmayacağına ilişkin düzenleme doğrultusunda, bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda kullanılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılmasının yanı sıra eğitim ücreti dahil bütün ücretlerin okul tarafından belirlenerek ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

TÜM HİZMETLER, BELGEYE DAYALI YAPILACAK

Bu hususlarda ihmali bulunan özel okulların tespiti için yürütülen denetimlerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı hassasiyetle devam ettirilmesine ve faaliyet gösteren tüm özel okulların konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verildi. Bu kapsamda özel okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitapları dışında ders kitabı kullanılamayacak; yemek, kahvaltı, etüt, servis gibi diğer bütün hizmetlerin ücretleri okul tarafından belirlenerek ilan edilecek ve öğrenci kayıt sözleşmelerinde bu hizmetlere yer verilecek. Velilere sunulan tüm hizmetlerin de belgeye dayalı yapılması gerekecek.

Diğer yandan özel okullarda hizmet alım yoluyla ya da doğrudan sunulacak tüm hizmetlerin ücretleri, yönetmelik hükümleri gereğince okula ait hesaplar üzerinden ödenecek.