Özel Eğitim Öğrencileri Metal Atölyesinde Eşyalar Üretiyor

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel eğitim öğrencileri, kaynak makinesi, matkap ve el aletlerini kullanmayı öğrendikleri metal atölyesi dersinde, metale şekil vererek şamdan, gazetelik, saksı altlığı, duvar süsleri, mangal gibi eşyalar üretiyor.

Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan 11'inci ve 12'inci sınıf öğrencileri, metal atölyesi dersinde metale şekil vererek şamdan, gazetelik, saksı altlığı, duvar süsleri, mangal gibi eşyalar üretiyor. Haftada 30 saat ders gören özel eğitim öğrencileri, kaynak makinesi, matkap, el aletleri gibi malzemeleri kullanarak el becerilerini geliştiriyor.

Okulunu, metal atölyesini ve öğretmenlerini çok sevdiğini söyleyen 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Selvi (18), "En sevdiğim ders metal atölyesi. Kaynak, delme işlemi, tel kıvırma yapıyoruz. Izgara ve mangal yapmayı seviyorum. Yaptıklarımızı hatıra kalsın diye hocalarımıza bırakıyoruz. Hayalim metalcilik okumak. Metal ile ilgili bir işe girmek istiyorum. Bu işi yapmanın zor ve kolay yanları var. Bazen zor, bazen de kolay işler üretiyoruz" diye konuştu.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIN TEMEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK'

Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda metal atölyesi öğretmeni Metin Büyük, haftanın yarısında lise 3'üncü, diğer yarısında 4'üncü sınıf öğrencilerinin atölyede eğitim gördüğünü belirtip, "Öğrencilerimize öncelikli olarak iş güvenliği ve iş yeri güvenliğine ilişkin temel bilgileri vermeye çalışıyoruz ki herhangi bir işe girdiklerinde zor durumda kalmasınlar, kurallara uyum sağlasınlar ve kendilerini korusunlar. Önlük, eldiven ve gözlük kullanmak, işe zamanında gelip gitmek gibi iş yeri kuralları ve iş güvenliği kurallarına öncelikli olarak önem veriyoruz" dedi. Büyük, "Öncelikle aletleri anlatıyoruz. Daha sonra kullanabileceği kaynak makineleri, matkap tezgahı ve el aletlerini gösteriyoruz. Uygulamayı birlikte gerçekleştiriyoruz. Metal malzemeyi bu aletler ya da makineler yardımıyla şekillendiriyoruz, ortaya bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Amacımız imalattan ziyade çocukların temel becerilerini geliştirmek. Günlük hayatta kullandığımız şamdan, mangal, gazetelik, duvar rafı ya da duvar süsleri gibi işleri tercih ediyoruz" diye konuştu.Büyük, alet makine kullanma becerisi öğrencilere avantaj sağlayacağını belirterek, "İş yerine girdiklerinde aletleri daha rahat bir şekilde kullanabilmeyi sağlayacaktır. Çocuklarımız sabit olan işlerde daha randımanlı çalışabilir. Örneğin basit bir makinede yıllarca çalışabilir. Bir insan makinede aynı işi yapmaktan sıkılabilir ama çocuklarımız o işi yapmaktan sıkılmaz" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İNANILMAZ DERECEDE İŞLERİNE BAĞLILAR'

Özel eğitim öğretmeni Samet Taştan da atölyedeki öğrencilerin hafif düzeyde zihinsel engeli bulunduğunu söyleyerek, engeli olmayan öğrencilerin rahat yapabildikleri becerilerde sınırlılık yaşayabildiklerini belitti. Atölyedeki amaçlarının öğrencilere mesleki becerileri edindirebilmek, mesleki ahlakını öğrenebilmek olduğunu söyleyen Taştan, Türkçe, matematik, rehberlik, sosyal hayat, din kültürü gibi akademik derslerde de akademik yeterliliğe sahip olmalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Taştan, "Her işte belli zorluklar olduğu gibi atölyede de var. Ancak öğrencilerimizin önce iş güvenliğini aldığımız, işlerin risklerini anlattığımız, öngöremeyecekleri bilgileri edindirdiğimiz için zorluklar da aşılabiliyor. Bunu yaparken özel eğitim tekniklerinden faydalanıyoruz. Bütün becerileri parçalıyoruz, aşama aşama öğreniyorlar. Bu şekilde de riski minimum düzeye indirmiş oluruz. Öğrencilerimiz iş yapabilme bilgisini, sabırlı olmayı, iş yerindeki ahlakı, etiği öğrenebiliyorlar" diye konuştu.Türkiye'de iş yerlerinde engelli çalıştırma konusunda sınırlılıklar olduğunu dile getiren Taştan, "Öğrencilerimiz yüksek risk barındırmayan bir işte çok rahatlıkla çalışabilir. Hatta bizim sıkıldığımız işleri gün boyu sıkılmadan yapabilir. Öğrencilerimiz inanılmaz derecede işlerine bağlılar" dedi.