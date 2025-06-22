ÖSYM duyurdu! YKS cevap anahtarları erişime açıldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın cevap anahtarının erişime açıldığını duyurdu.

Milyonlarca öğrenci iki gün boyunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) ter döktü. Yks'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 21 Haziran'da, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ise 22 Haziran'da tamamlandı. Son oturum olan Yabancı Dil Testi bugün gerçekleştirildi.

CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Adayların merakla beklediği YKS cevap anahtarı da ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar cevap anahtarına şu adresten erişebilecek: https://www.osym.gov.tr/hosgeldiniz.html

SINAV SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA

Öte yandan ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. Üniversiteli adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.