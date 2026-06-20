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Osmaniye'de YKS heyecanı

Osmaniye'de YKS heyecanı
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Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. 20 bin 946 adayın katıldığı sınavda aileler okul bahçelerinde çocuklarını bekledi.

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) heyecanı yaşandı. Üniversite hayali kuran binlerce aday sınav merkezlerine akın ederken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde çocukları için heyecanla bekledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, sınav saatinden önce okullara gelerek gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edildiği okullarda görevliler, adayların sınav salonlarına sorunsuz şekilde giriş yapabilmesi için yoğun mesai harcadı.

Osmaniye genelinde 71 binada, bin 240 salonda gerçekleştirilen sınava 20 bin 946 aday katıldı. Üniversite hayali kuran öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileleri ise okul bahçelerinde ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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