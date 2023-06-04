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Osmaniye'de öğrencilerin LGS heyecanı başladı

Eğitim Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de 8'inci sınıf öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde merkezi sınav heyecanı başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan öğrenciler aileleriyle birlikte saatler öncesinden okula geldi.

Osmaniye'de öğrencilerin LGS heyecanı başladı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de 8'inci sınıf öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde merkezi sınav heyecanı başladı.

Osmaniye'de bulunan Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan öğrenciler aileleriyle birlikte saatler öncesinden okula geldi. Sınav öncesi bahçeye alınan veliler, öğrencilerin okula girmeye başlamasıyla bahçeden çıkarıldı.

Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla sorular sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlandı. Öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak. Öğleden sonra ikinci oturum yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Eğitim

Anadolu Lisesi Kahramanmaraş Osmaniye LGS Eğitim Haberler

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