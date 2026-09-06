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Osmaniye'de 2026 KPSS Lisans Heyecanı: Adaylar Erken Saatlerde Sınav Merkezlerine Akın Etti

Osmaniye'de 2026 KPSS Lisans Heyecanı: Adaylar Erken Saatlerde Sınav Merkezlerine Akın Etti
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Osmaniye'de 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sabah 10.15'te başladı. Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, kontrollerin ardından salona alındı. Sınav 130 dakika sürerken, yakınları okul çevresinde bekleyerek adaylara başarı diledi. Güvenlik güçlerinin tedbirleri de takdir topladı.

Osmaniye'de 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelerek sınav heyecanı yaşadı.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav için Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara toplam 130 dakika cevaplama süresi verildi.

Adayları sınava getiren yakınları ise okul çevresinde bekledi. Uzak mesafelerden gelmelerine rağmen yollarda herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirten vatandaşlar, okul çevresinde tedbir alan güvenlik güçlerine teşekkür ederek sınava giren adaylara başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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