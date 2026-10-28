Osmaniye’de 103 öğrenci Cumhuriyet’in 103. yılını antik kentte kutladı

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Osmaniye'de Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Kastabala Antik Kenti'nde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Tarihi kentte düzenlenen etkinlikte 103 öğrenci, Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi tarafından, "Tarihin İzinde, Cumhuriyet'in Işığında" temalı etkinlik düzenlendi.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk görselleri taşıyan öğrenciler, antik kentin tarihi yapıları arasında kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Binlerce yıllık geçmişe sahip antik kentin tiyatro alanında bir araya gelen öğrenciler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Tarihi atmosferde gerçekleştirilen yürüyüşte Cumhuriyet coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmalarını, Cumhuriyet değerlerini benimsemelerini ve gelecek nesillere aktarmalarını amaçlayan etkinlik, Türk bayraklarıyla verilen görüntülerin ardından sona erdi. Cumhuriyet'in 103. yılına özel düzenlenen etkinlik, dron kamerasıyla görüntülendi.

Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen ve geçmişi milattan önce 500'lü yıllara kadar uzanan Kastabala Antik Kenti'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 103 öğrenci ve 7 öğretmen katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı