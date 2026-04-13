Ortaokullar arası 19. Millî Kültür Bilgi Yarışması'nda 4 okul finalde

Eskişehir Türk Ocağı'nın geleneksel hale gelen Ortaokullar Arası Milli Kültür Bilgi Yarışması'nın 19. sunun 2. Turu 12 okulun katılımıyla 4 ayrı salonda eş zamanlı olarak yapıldı. Oldukça heyecanlı ve zevkli geçen müsabakalar neticesinde Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu, Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu, Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu ve Gülay Kanatlı Ortaokulu finalde yarışma hakkı kazandı. İkinci turda elenen okulların öğrencilerine günün anısına katılım beratı ve kitap, danışman öğretmenlerine ve okul müdürlüklerine teşekkür beratı takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı