"Orta Karadeniz Kariyer Fuarı" 25 bin ziyaretçiyi ağırladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Orta Karadeniz Kariyer Fuarı', 25 bin ziyaretçiyi ağırladı. 100'den fazla kurum ve kuruluşun katıldığı fuarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde ve bölge üniversitelerinin paydaşlığında "Gençliğin Üretim Çağı" mottosuyla düzenlenen "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı" 25 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kampüs tarihinin en hareketli günlerinden birine sahne olan OMÜ'de, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fuara ilgi yoğun olurken, etkinliğin iki gününde toplam 25 bin ziyaretçi fuarı gezdi. Fuar kapsamında; söyleşi, sunum, panel, atölye, simülasyon ve yarışma olmak üzere toplam 38 etkinlik gerçekleştirildi. 100'den fazla kurum ve kuruluşun öğrenciler ve mezunlarla bir araya geldiği organizasyonda, 60 konuşmacı tarafından gerçekleştirilen etkinlikler gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağladı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi

Fuar, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen hackathon ve sürdürülebilirlik yarışmalarında ödül alan ve finale kalan yarışmacılara hediyelerinin verilmesi amacıyla gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi.

Kapanış programına; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile çok sayıda kurum, kuruluş ve firma temsilcisi, sivil toplum kuruluşu yetkilisi, vatandaş ve öğrenci katıldı. Programda ayrıca organizasyona destek veren 31 sponsor firmaya plaketleri takdim edildi. Katılımcılara, OKAF'26 sürecini yansıtan video gösterimi sunuldu. Plaket ve teşekkür belgeleri, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü tarafından takdim edildi. Program, protokol üyelerinin sponsorlar ve ödül alan yarışmacılarla gerçekleştirdiği toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

CHP'de son skandal fena! Seçimi bile isteye AK Parti'ye kazandırmış
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Çatışmaya giren polisle alay eden şüphelinin savunması daha skandal
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Çatışmaya giren polisle alay eden şüphelinin savunması daha skandal
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü