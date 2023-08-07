Ornaz Vadisi Yaz Şenliği Başladı

Girişimci kadınların el emeklerini sergilediği müzik dinletileri, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerin gerçekleştirildiği 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' büyük bir ilgi ile başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Şenliğimiz ağustos ayı boyunca hafta sonları aynı enerji ve heyecanla devam edecek' dedi.

Girişimci kadınların el emeklerini sergilediği müzik dinletileri, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerin gerçekleştirildiği 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' büyük bir ilgi ile başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Şenliğimiz ağustos ayı boyunca hafta sonları aynı enerji ve heyecanla devam edecek" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hem girişimci kadınların el emeği ürünlerini sergilemesi hem de vatandaşların keyifli zaman geçirmesi amacıyla düzenlenen 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' coşkuyla başladı. Şenlikte, girişimci kadınlar el emeği ürünlerini 150 stantta sergiledi. Vatandaşların ilgi gösterdiği şenlikte konserler, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler yapıldı. Ornaz Vadisi Yaz Şenliği etkinliği ağustos ayı boyunca hafta sonu devam edecek.

İlk etkinliğe; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Girişimci kadınların her daim yanında olduklarını belirten Başkan Doğan, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren kadın emeği ve iş gücüne büyük önem verdik. Bununla beraber kadınlarımızı iş gücü anlamında destekleyecek festivallerimizi gerçekleştirdik. Denizli'nin sıcak bir yaz gününde üreten ve emekçi kadınlarla bir araya geldik. Hem o yakıcı sıcaklardan kurtulup Ornaz Vadimize geldik hem de ekonomik krizin hat safhada olduğu bu zor günlerde biraz daha aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımızın bir kez daha yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bütün Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerime katılımları için çok teşekkür ediyorum. Herkesi ağustos ayı boyunca cumartesi ve pazar günleri Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ne davet ediyorum. Şenliğimiz aynı enerji ve heyecanla hafta sonları devam edecek."