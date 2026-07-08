Haberler

Kütahya'da OBM personeline KKKA hastalığına karşı bilgilendirme eğitimi

Kütahya'da OBM personeline KKKA hastalığına karşı bilgilendirme eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline, kene vakaları ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde korunma yöntemleri ve ilk müdahale anlatıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) personeline, kene vakaları ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, özellikle yaz aylarında arazi çalışmalarının yoğunlaşması ve kene popülasyonunun artması nedeniyle orman muhafaza memurları, orman mühendisleri ve orman işçilerine önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında KKKA hastalığının bulaşma yolları, belirtileri, korunma yöntemleri ve kene yapışması durumunda uygulanması gereken ilk müdahale yöntemleri anlatıldı. Personelin sahada karşılaşabileceği risklere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı eğitimde, erken müdahalenin ve doğru uygulamaların hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, özellikle arazi çalışmalarında görev yapan personelin koruyucu kıyafet kullanması, vücut kontrolünü düzenli yapması ve kene tutunması halinde sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini hatırlattı. Eğitimle, personelin hem kendi sağlığını koruması hem de muhtemel vakalarda doğru hareket etmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var

NATO'da düğüm bugün çözülüyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Filenin Sultanları Polanya'yı devirdi

Filenin Sultanları Japonya'da 7. galibiyetini aldı
ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia: 'Raporlar dikkate alınmadı'

ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte çeyrek finaldeki 4 dev maç!
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı