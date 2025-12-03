Haberler

Okula başlama yaşı değişiyor

MEB, ilkokula başlama yaşını 72 ayda standartlaştırmak için çalışma başlattı. Aynı sınıfta 14 aya varan yaş farkının akran zorbalığını ve akademik uyumu olumsuz etkilediği belirtilirken, yeni düzenlemede çocukların 69–75 ay aralığında esnek değerlendirilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışma konusu olan ilkokula başlama yaşı için kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. Aynı sınıfta yer alan öğrenciler arasında 14 aya ulaşan yaş farkı, hem sosyal gelişimi hem de akademik uyumu olumsuz etkilediği için Bakanlık başlama yaşını yeniden düzenleme kararı aldı.

BAŞLAMA YAŞI 72 AYA YÜKSELECEK

Mevcut uygulamada eylül itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar birinci sınıfa başlayabiliyor. Velilerin talebiyle bu sınır 66 aya kadar düşebiliyor. Yeni modelde ise ilkokula başlama yaşı standart olarak 72 ay olacak. Gelişimsel durumuna göre çocukların 69–75 ay aralığında esnek olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Bu düzenlemeyle sınıf içi yaş farklarının azaltılması ve öğrencilerin okula "daha hazır" başlaması hedefleniyor.

YAŞ FARKI AKRAN ZORBALIĞINI ARTIRIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; 66 aylık bir öğrenciyle 80 aylık bir öğrencinin aynı sınıfta yer alması, öğretmenler ve uzmanlar tarafından uzun süredir eleştiriliyordu.

Gelişim farkı nedeniyle küçük öğrencilerin:

  • Akran zorbalığına daha açık hale geldiği,
  • Özgüven kaybı yaşadığı,
  • Akademik uyum sorunu yaşadığı,
  • Fiziksel olarak daha çabuk yorulduğu belirtiliyor.

ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ GÖZLEMLERİ

Birinci sınıf öğretmenlerine göre erken başlayan öğrencilerde en sık görülen sorunlar:

  • Yazı yazma ve ince motor becerilerinde zorlanma
  • Kurallara uyumda sıkıntı
  • Kısa dikkat süresi
  • Öz bakım ihtiyaçlarında destek gereksinimi
  • Duygusal dalgalanmalar ve çabuk yorulma
  • Okumaya geçişte gecikme

Uzmanlar, yaş farkının azaltılmasının eğitim kalitesini doğrudan artıracağını vurguluyor.

UZMANLAR: İDEAL YAŞ 72 AY

Çocuk gelişimi uzmanlarına göre:

  • 72 ayını dolduran çocuklar sosyal ve bilişsel olarak daha hazır,
  • 66–71 ay arası çocuklar ise hâlâ oyun ağırlıklı gelişim döneminde,
  • Küçük yaşta başlayan öğrencilerin üçüncü sınıftan itibaren başarı düşüşü yaşayabildiği görülüyor.

DETAYLAR YAKINDA AÇIKLANACAK

Yeni düzenlemenin ayrıntılarının MEB tarafından kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor. Yapılacak değişiklikle hem akran zorbalığının azaltılması hem de sınıfların daha dengeli yaş dağılımına kavuşması hedefleniyor.

