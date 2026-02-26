Haberler

Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"

Güncelleme:
Derince'de okul zilinin ilahiyle değiştirilmesine gösterdiği tepki sonrası gözaltına alınan veli Soner Akbal, serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada yanlış anlaşıldığını vurguladı. Sözlerinin kutsal değerlere saldırı amacı taşımadığını belirten Akbal, hiçbir inanca veya kutsal değere saygısızlık etmediğini, sözlerinin farklı yerlere çekilmesinin kendisini üzdüğünü ifade etti.

  • Kocaeli'nin Derince ilçesinde Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösteren Soner Akbal serbest bırakıldı.
  • Soner Akbal, sosyal medyada paylaştığı videoda okul müdürüne 'Madem öyle, 12 imamlar orucunda da deyiş çalsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Burası Kabe mi?' dedi.
  • Soner Akbal, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada videodaki ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ve hiçbir inanca veya kutsal değere saygısızlık etmediğini belirtti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çocuğunun okuduğu Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin "Kabe'de hacılar" ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösteren Soner Akbal, İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Bu anları sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alınan Akbal, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Derince'de çocuğunun eğitim gördüğü okulda zil sesinin ilahiyle değiştirilmesine karşı çıkan Soner Akbal, duruma tepki göstermiş ve okul önünde bir video paylaşmıştı. Akbal, okul müdürünün yanında kayda girerek, "Madem öyle, 12 imamlar orucunda da deyiş çalsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Burası Kabe mi?" demişti.

Akbal, paylaşımının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

ADLİYE ÇIKIŞI İLK AÇIKLAMA

Bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Akbal, savcılık ve mahkeme aşamasının ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akbal, ifadelerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı. Akbal, "Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Alevi bir bireyim. Hiçbir inanca veya kutsal değere saygısızlık etmem söz konusu olamaz. Kabe bizim kıblemizdir, bunu tartışmaya bile açmam. Videodaki bazı kelimelerin yanlış anlaşılması ve farklı yerlere çekilmesi beni derinden üzmüştür." dedi.

"VATANIM İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Akbal, "Bizler bu bayrak altında, bu topraklar için her daim mücadele etmeye hazırız. Heyecanla söylenmiş sözlerin farklı noktalara çekilmemesini diliyorum. Hepimiz biriz." ifadelerini kullandı.

Akbal şöyle konuştu: Beni 'Kabe' kelimesinden dolayı 'dinsiz' diye itham edenler çok olmuş ama biz hepimiz Türkiye vatandaşıyız. Türkiye'nin refahı, huzuru ve bütünlüğü için mücadele veriyoruz. Aynı bayrak altında yaşıyoruz. Bu topraklar için savaşmaya her daim biliyorsunuz hazırız. O yüzden kimse beni yanlış anlamasın. Hepimiz biriz, cansınız."

Elif Yeşil
Haberler.com
