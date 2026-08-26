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2026-2027 Eğitim Yılı İçin Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı

2026-2027 Eğitim Yılı İçin Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı planlaması, okulların hazırlıkları ve eğitim kalitesinin artırılması ele alındı. Şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen okul müdürleri toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilçede yürütülecek çalışmalar ve okulların yeni eğitim dönemine hazırlıkları masaya yatırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilçede uygulanacak eğitim faaliyetleri kapsamında yapılacak iş ve işlemler değerlendirildi.

Yeni eğitim öğretim yılının planlanması, eğitim süreçlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, okulların hazırlıkları ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Toplantıda ayrıca okul müdürlerinin görüş ve önerileri dinlenerek, yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası açısından başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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