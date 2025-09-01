Okul müdür yardımcısından ilginç sözler: Hizmetlimiz aldığı maaşla bizimle dalga geçiyor

Okul müdür yardımcısından ilginç sözler: Hizmetlimiz aldığı maaşla bizimle dalga geçiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de bir okulda müdür yardımcısı olan öğretmenin yaptığı paylaşım dikkat çekti. 63 bin lira maaş aldığını söyleyen müdür yardımcısı, "Hizmetlimiz iki haftadır bizimle dalga geçiyor. Diyor ki 'Okuma yazma bilmem sınava girmedim, sizden yüksek maaş alıyorum.' Okulda göreve yeni başlayan öğretmen ile hizmetlimiz arasında 30.000 fark var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir okulda müdür yardımcısı olan bir öğretmenin yaptığı paylaşım dikkat çekti.

OKUL MÜDÜR YARDIMCISINDAN MAAŞ PAYLAŞIMI

Müdür yardımcısı, 63 bin lira maaş aldığını belirterek, okulda hizmetli olarak çalışan hizmetlinin maaşının daha yüksek olduğunu söyledi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin maaşlarının düşük olduğunu söyleyen müdür yardımcısı, hizmetlinin kendileriyle dalga geçtiğini söyledi.

"HİZMETLİMİZ İKİ HAFTADIR BİZİMLE DALGA GEÇİYOR"

Müdür yardımcısı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ben de paylaşayım. Okulda müdür yardımcısıyım uzman öğretmenim maaş 63.000 halimize bin şükür ama hizmetlimiz iki haftadır bizimle dalga geçiyor. Diyor ki okuma yazma bilmem sınava girmedim, sizden yüksek maaş alıyorum. Okulda göreve yeni başlayan öğretmen ile hizmetlimiz arasında 30.000 fark var. Bu öğretmen bu hizmetliye sınıfını temizletecek."

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Galatasaray'da ayrılık: Zaniolo, sağlık kontrollerinden geçti

Galatasaray'da ayrılık: Sağlık kontrollerinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli, Elif Elmas ile yeniden buluştu

Elif Elmas resmen geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.