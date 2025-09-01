Okul müdür yardımcısından ilginç sözler: Hizmetlimiz aldığı maaşla bizimle dalga geçiyor

Türkiye'de bir okulda müdür yardımcısı olan bir öğretmenin yaptığı paylaşım dikkat çekti.

OKUL MÜDÜR YARDIMCISINDAN MAAŞ PAYLAŞIMI

Müdür yardımcısı, 63 bin lira maaş aldığını belirterek, okulda hizmetli olarak çalışan hizmetlinin maaşının daha yüksek olduğunu söyledi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin maaşlarının düşük olduğunu söyleyen müdür yardımcısı, hizmetlinin kendileriyle dalga geçtiğini söyledi.

"HİZMETLİMİZ İKİ HAFTADIR BİZİMLE DALGA GEÇİYOR"

Müdür yardımcısı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ben de paylaşayım. Okulda müdür yardımcısıyım uzman öğretmenim maaş 63.000 halimize bin şükür ama hizmetlimiz iki haftadır bizimle dalga geçiyor. Diyor ki okuma yazma bilmem sınava girmedim, sizden yüksek maaş alıyorum. Okulda göreve yeni başlayan öğretmen ile hizmetlimiz arasında 30.000 fark var. Bu öğretmen bu hizmetliye sınıfını temizletecek."