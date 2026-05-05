Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Yayımlanan "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"da, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler yer aldı. Kılavuzda başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 7-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında ise ek başvuru alınacak.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına ilişkin eğitimler, 8 Mayıs-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında www.oba.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak. Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. - ANKARA

