Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklarken, ek ders ücretleri ve bazı mali haklar için de zam paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ek ders ücretleri ve bazı mali haklarına zam hazırlığı olduğunu açıkladı.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi eğitimi biter bitmez atamaların yapılacağını ve her sene yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik iki önemli açıklama yaptı. Tekin, Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken, ek ders ücretleri ve bazı mali haklarla ilgili de zam hazırlığı olduğunu açıkladı.

"AKADEMİ BİTER BİTMEZ ATAMA YAPACAĞIZ"

Türkiye gazetesindeki habere göre; akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının ne zaman atanacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.

ZAM İÇİN MALİYE İLE GÖRÜŞME

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Tekin, bu konuda bir paket hazırlandığını belirtti. Tekin, şube müdürü, müfettiş ve genel idare hizmetleri sınıfına geçen personelin uzman ve başöğretmen haklarından yararlanamadığını ifade ederek, "Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz" dedi.

Haber YorumlarıRIZGAR:

Gidin gelin öğretmenlere çalışın. Devletin kanayan yarası MEB.

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Cuhela kesim duydu haberi! Sindi baslar. Ogretmenjn maasi sizn firincida calisan kalfanin maasindan 1 krs fazlaysa dunya alem beni... gidin bir okula maas bordlarina bakin. Kimik sartlar var.

