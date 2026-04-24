Öğretmenler ve öğrenciler birbirine moral oldu

Denizli'de bulunan Üçler Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrenciler arasında duygu dolu anlar yaşandı. Üçler ortaokulu öğretmenlerinin Eğitim şehitleri için yaptıkları lokma hayrı, zor günlerden geçen öğretmenler için anlamlı bir dayanışma örneğine dönüştü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde bulunan Üçler Ortaokulu öğretmenleri tarafından eğitim şehitlerini anmak amacıyla gerçekleştirilen lokma hayrı, duygu dolu anlara sahne oldu. Süreç içerisinde motivasyon desteğine ihtiyaç duyan öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler hazırladıkları pankartlar, çiçekler ve hediyelerle öğretmenlerine moral verdi. Öğrencilerin jestleri öğretmenlerin yüzünü güldürerek moral kaynağı oldu. Öğrencilerin bu vefalı yaklaşımına karşılık veren okul yönetimi ve öğretmenler, günün anısına dondurma ikramında bulundu. Karşılıklı sevgi ve dayanışma gösterilerinin yaşandığı etkinlik, okul iklimine sunduğu olumlu katkıyla takdir topladı. - DENİZLİ

